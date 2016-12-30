В Россию заехал "груз 200"

Миссия ОБСЕ заметила на неподконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте с РФ машину с надписью Груз 200 и несколько скорых.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

На пункте Донецк был зафиксирован микроавтобус с украинскими номерами. Водитель был в камуфляже, а на самом микроавтобусе можно было увидеть знак Груз 200 и надписи Анубис.

У компании Анубис есть офисы в Одессе и Киеве. Кроме того, она предоставляет услуги репатриации умерших.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ констатируют факт увеличения количества пересечений границы людьми в камуфляже.

Напомним, за минувшие сутки произошло 45 обстрелов по позициям украинских военных.