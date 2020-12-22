Віряни вшановують пам'ять Святої Анни: історія свята та прикмети

22 грудня віруючі відзначають важливе релігійне свято - Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. У народі це свято називають Анною Зимовою або Темною.

Це свято присвячене дню зачаття пресвятою Анною і Іоакимом діви Марії. У нього багато назв: Зачаття, день святої Анни, Анна Темна, Анна Холодна, Анна Зимова, зачаття святої Анни, Ганни, Ганки, Ганночное зачатье. Також в цей день іменини відзначають жінки з ім'ям Анна.

Крім того, 22 грудня - це найкоротший день і найдовша ніч у році, день зимового сонцестояння. З цим і пов'язана назва Анна Темна - через те, що ця ніч в році найдовша. Предки-язичники 22 грудня святкують важливе свято - Коляду, Зимове новоліття, народження Ярила-сонця. Після цієї дати світловий день потроху стає довшим.

Історія свята

Анну та її чоловіка Іоакима називають Богоотцями, адже вони були предками Ісуса Христа по плоті. І чоловік, і дружина були праведними християнами. До старості вони прожили бездітними і постійно молилися, щоб Господь подарував їм дитину.

Згідно з переказами, одного разу втративши надію, Іоаким відправився поневірятися в пустелю, а Анна побачила на дереві гніздо з пташенятами і почала гаряче молитися з проханнями про дитинку. Вона пообіцяла, що якщо Небеса пошлють їм дитину, вона принесе її у служіння Богу. Тоді їй явився Ангел, який розповів, що народитися у них дочка Марія, через яку благословляться всі племена світу.

Після цього подружжя вирушило в Єрусалим, де зачали і народили доньку. З якого року почали відзначати свято, точно не відомо. Перші згадки про нього з'явилися у VIII столітті.

Що прийнято і заборонено робити на день Анни Зимової

Анну вважають покровителькою жінок, вагітних, матерів. Традиційно у цей день їй молилися про дарування дітей, зцілення недуг (у тому числі безпліддя), за дітей і їх благополуччя, а також за сім'ю.

У цей день вагітні дівчата весь день постили і не виходили з дому. При цьому жінкам при надії під час Різдвяного посту не потрібно було обмежувати себе в їжі. Їм заборонялося виконувати будь-яку фізичну роботу, в тому числі шити і в'язати. Вони молилися, прохаючи про легкі і безпечні пологи.

До слова, працювати в цей день заборонялося не тільки вагітним, але і всім жінкам. Тому традиційно в цей день вони збиралися невеликими компаніями, починали підготовку до Різдва і Нового року, виготовляли прикраси і придумували, як їх відзначатимуть. Вже після свята Анни Зимової жінки починали генеральне прибирання.

День зимової Анни у народі вважають святом бджолярів. У цей день перевіряють вулики і читають спеціальний заговір, щоб у вуликах всі були здорові, а меду було багато.

Народні прикмети

Який буде день до полудня, така зима буде до кінця грудня.

Якщо в свято йде дощ, значить вся весна буде дощовою.

Тихий і безвітряний день - на врожай фруктів.

Якщо 22 грудня світлий день, то напередодні Нового року буде морозно і сонячно.

Якщо на Анни Зимової похмуро і дерева вкриті інеєм, останній день року буде похмурим і теплим.