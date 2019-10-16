В самопровозглашенных "Л/ДНР" проводят перепись населения - миссия ОБСЕ

Представители самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" проводят перепись среди гражданского населения на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе за 15 октября.

Так, 14 октября 12 человек с неподконтрольных территорий Донецкой области сказали наблюдателям, принявших участие в переписи населения.

"В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчин, которые проводили перепись, сообщили Миссии, что люди, которые собирают данные для него, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями", - говорится в сообщении .

У подобного заведения в Горловке местные жители сообщили наблюдателям, что перепись населения была хорошо проанонсирована в СМИ и через SMS-сообщения.

В тот же день в городе Голубовка и поселке Лозовский на неподконтрольной территории Луганской области двое жителей рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства и не требовали никаких документов для сбора данных для переписи.

По данным местных жителей, перепись населения была хорошо анонсирована в СМИ, а также через систему SMS-сообщений. В то же день в н. п. Голубовка, в 51 км к западу от Луганска, и н. п. Лозовский в 32 км к западу от Луганска, двое жителей рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства и не требовали никаких документов с целью сбора данных для переписи.

Громадське телебачення

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