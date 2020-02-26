В Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение, хотя зараженных там нет

Мэр Сан-Франциско Лондон Николь Брид объявила чрезвычайное положение в городе во вторник, 25 февраля, на фоне опасений по поводу международной вспышки коронавируса.

Хотя в Сан-Франциско не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, "глобальная картина быстро меняется, и нам необходимо повысить степень готовности", - говорится в заявлении Брид, сообщает The Hill.

Новое чрезвычайное положение позволит городским чиновникам собирать ресурсы и персонал для ускорения мер аварийного планирования и расширения возможностей быстрого реагирования на потенциальный случай коронавируса в городе.

Заявление Брид прозвучало на фоне резких предупреждений представителей здравоохранения США в отношении вероятности вспышки вируса в США.

"По мере того, как все больше и больше стран ощущают распространение сообщества, успешное сдерживание на наших границах становится все труднее, - заявила во вторник Нэнси Мессонье, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний.

"Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет и у скольких людей в этой стране будут серьезные заболевания, - добавила она. - Нарушение повседневной жизни может быть серьезным".

Украинские госпитали готовы к приему граждан, инфицированных новым китайским коронавирусом Covid-2019, утверждаетпредседатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, пишет "Интерфакс - Украина".

"В случае первой волны Украина готова, то есть выделено 5700 коек для первой волны, есть кровати второго, третьего резерва", - сообщил парламентарий.

Радуцкий заявил, что в случае, когда инфекция в Украине начнет "жить своей жизнью", как это случилось в Китае, к оказанию необходимой помощи будут привлекать целые больницы.

"Все делается по четкому плану. Это все регионы Украины... В каждой области выделено лечебное учреждение первого, второго и третьего резервов. Это инфекционные больницы", - рассказал председатель комитета.

По словам Радуцкого, украинцы могут получить адрес заведения, в котором уже сегодня готовы помочь при обнаружении первых симптомов китайского коронавирус, у личных врачей, руководителей местных управлений здравоохранения, работников ГСЧС, представителей Нацполиции, а также в оперативном штабе Кабмина.