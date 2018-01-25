В Санкт-Петербурге умерла певица Людмила Сенчина

В Санкт-Петербурге на 68 году жизни скончалась известная советская и российская певица, народная артистка России Людмила Сенчина.

Об этом утром в четверг, 25 января, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на продюсера певицы Владимира Андреева.

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8.30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", - сказал Андреев.

Людмила Сенчина родилась в 1950 году в Николаевской области на юге Украины. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. После окончания училища в 1970 году ее пригласили в ленинградский Театр музыкальной комедии. Широкую известность певица получила после исполнения песни "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке".

Сенчина была лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады (1973), победителем конкурса "Золотая Лира" в Братиславе (1974), лауреатом конкурса "Сопот-1975".

3 декабря 2017 года Людмиле Сенчиной исполнилось 67 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.