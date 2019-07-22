В Санкт-Петербурге зарезали известную ЛГБТ-активистку

В Санкт-Петербурге нашли убитой известную ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Динар Идрисов.

"Общественная активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь с пятницы на субботу. Ее изуродованное тело было обнаружено вчера. Возбуждено уголовное дело и по горячим следам якобы задержан подозреваемый", - заявил он.

По словам правозащитника, в последнее время активистка получала угрозы и даже обращалась к правоохранителям.

Беда. В Питере снова убили гражданского активиста. Гражданская активистка демократического, антивоенного и... Опубликовано Динаром Идрисовим Понедельник, 22 июля 2019 г.

По данным местных СМИ, ее тело нашли лишь в ста метрах от дома. Она получила восемь ударов ножом.