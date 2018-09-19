В СБУ прокомментировали сексуальный скандал с подполковником на детской площадке в Херсоне

Вчера в сети появилась информации о том, что на День горда в парке в центре Херсона был замечен сотрудник СБУ в АР Крым, который якобы занимался мастурбацией на детской площадке. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская уверяет, что сотрудник спецслужбы не мастурбировал, а занимался мелким хулиганством, пишет kherson.net.ua.

Руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции, подполковник Ирина Атаманенко пролила свет на произошедшее. Так, в праздничный день офицеры ГУНП патрулировали парк за счёт своего личного времени. Во время патрулирования они задержали мужчину с удостоверением сотрудника СБУ в АР Крым, который вел себя неадекватно. Его доставили в отдел и начали уголовное производство по факту хулиганства в общественном месте.

В отделе информацию о задержании подтвердили, как и факт наличия в действиях задержанного признаков хулиганства. Однако, как именно хулиганил сотрудник СБУ, узнать не удалось. Сам подполковник отрицает, что мастурбировал в общественном месте. По его словам, он просто выпил, а его задержали без причины. Однако, полицейские утверждают, что заметили мужчину в кустах в парке (не на детской площадке) со спущенными штанами. А после того, как увидел правоохранителей, он попытался сбежать, но безуспешно.

Сегодня на ситуацию отреагировали в центральном офисе СБУ, отмечает liga.net.

В пресс-службе ведомства отметили, что "обстоятельства задержания вызывают отвращение за действия, которые не достойны поведения не только офицера, но и мужчины".

Там пообещали предоставить полное содействие следствию полиции против своего коллеги.

"Уверяем, что в случае подтверждения обнародованной в СМИ информации следствием, карьера в Службе этого лица завершена", - говорится в сообщении.

Глава СБУ Василий Грицак назначил внутреннюю проверку, как осуществлялось назначение на должность задержанного сотрудника.

"По результатам проверки будут приняты жесткие выводы", - отметили в СБУ.