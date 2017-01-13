В "серой зоне" АТО спецслужбы нашли рюкзак российского десантника - фото

Сотрудники Службы безопасности обнаружили в зоне АТО обгоревший ранец российского десантника.

"Во время зачистки "серой зоны" в районе н.п. Славное Марьинского района Донецкой области оперативники СБУ задокументировали факт, который очередной раз подтверждает присутствие военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины", - заявили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве уточнили, что обнаружили на местности часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО "БШГК" г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08).

Этот ранец, указали в спецслужбе, - элемент боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии.

Кроме того, спецслужбы нашли короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 единиц, две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.