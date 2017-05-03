В сети появилось видео жестокой драки футболистов на финале Кубка России

Финальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" завершился не только победой "Локомотика (2:0), но и массовой дракой с участием почти всех игроков обеих команд, а также некоторых запасных. В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена драка на поле между футболистами "Урала" и "Локомотива".

Все началось со стычки между Мануэлем Фернандешем и Артемом Фидлером в добавленное время, после чего эпизод перерос в массовую потасовку. Главный арбитр встречи оказался в эпицентре событий еще до начала драки, но помешать игрокам начать рукоприкладство не сумел.

В результате четыре футболиста были наказаны удалением: Ари и Джефферсон Фарфан со стороны Локомотива и Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны Урала

Напомним, во время матча "Динамо" - "Шахтер" в Киеве 21 апреля на секторах, где находились фанаты обеих команд, были зафиксированы случаи использования нацистской символики.

Футбольные фаны киевского "Динамо" зажгли на трибунах фаеры после того, как второй гол киевской футбольной команды оказался офсайдом.