В сезоне 2017-2018 украинцев будут атаковать сразу три штамма гриппа

На носу осень, а значит, и первая волна простудных заболеваний на подходе: мокрые ноги, холодный воздух, дети возвращаются в школы, "обмениваются" вирусами и инфекциями, а дальше - пошло-поехало. Традиционные эпидемии гриппа, которые зверствуют каждый год, придут уже ближе к зиме.

В сезоне 2017-2018 украинцев, как и других жителей северного полушария, будут атаковать сразу три штамма: "Гонконг", "Брисбен" и новый для нас "Мичиган". Новичок сменил в наших широтах привычную "Калифорнию" А H1N1, сбивавшую с ног украинцев последние несколько лет. Во Всемирной организации охраны здоровья отмечают, что в прошлом сезоне грипп типа А (H1N1) pdm09, к которому относится новичок "Мичиган", циркулировал на очень низком уровне, однако несмотря на раннюю "неагрессивность" штамма, в Министерстве здравоохранения Украины говорят, что большой эпидемии, скорее всего, избежать не удастся, передает Комсомольская правда в Украине.

- Многолетние наблюдения за гриппом, данные об иммунитете к заболеванию у здоровых людей, а также низкий процент вакцинации населения плюс ухудшение социально-экономической ситуации в Украине позволяют прогнозировать увеличение количества заболевших на 14%, - говорят в ведомстве.

Отметим, в прошлом году прогнозировали, что вирусы поразят около 8 млн человек - но, к счастью, заболели меньше - 6,2 млн украинцев. Больше всего в ушедшем сезоне, по данным МОЗ, болели киевляне, меньше всего - жители Запорожья и Тернополя. Не обошлось и без человеческих жертв - от осложнений скончались 30 человек, 8 из которых - дети.

Традиционно медики советуют укреплять иммунитет и не отказываться от вакцинаций, правда, прививки в сезоне 2016-2017 популярностью не пользовались: на вакцинацию решились около 107 тысяч человек.

Український Бізнес Ресурс

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