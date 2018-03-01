В шести городах Украины закрыли аэропорты

Сильные снегопады заблокировали работу аэропортов в Виннице, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Полтаве и Сумах. Столичные аэропорты пока работают.
Из-за сильных снегопадов в Украине в четверг, 1 марта, не работают шесть аэропортов. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.
Отмечается, что из-за сложных погодных условий не работают аэропорты в Виннице, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Полтаве и Сумах.
Также в связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка суден в Херсонском и Южненском морских торговых портах.
Без электричества в Украине остаются 164 населенных пункта в шести областях, больше всего - в Донецкой и Харьковской.
Киевские аэропорты пока работают без массовой отмены рейсов из-за снегопада.
Ранее в Одесской области полностью закрыли дороги.
А Киев попросил помощи Минобороны в борьбе с непогодой.