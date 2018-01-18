В шести областях Украины ограничили движение крупногабаритного транспорта

Ограничения на передвижение крупногабаритного транспорта были введены в четверг, 18 января, на некоторых участках дорог в Украине. Причина тому - сложные погодные условия. Об этом предупредили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что с 6:00 утра движение автомобилей постепенно восстановилось. Частично ограничено перемещение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях.

По информации "Укравтодора", действует запрет на дорогах государственного значения для большегрузного транспорта в Одесской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Николаевской и Киевской областях.

По состоянию на утро 18 января снегопады наблюдаются в Винницкой, Одесской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, в Одесской и Полтавской областях снег с дождем. Туман - в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

На востоке страны небольшой снег. На западе без осадков.

Как ранее сообщал NEWSONE, из-за ухудшения погодных условий движение грузового транспорта ограничили в Киеве, Киевской, Одесской и Черкасской областях.

NewsOne

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