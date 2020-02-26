В школах изменили название предмета "Защита Отечества"

Кабинет Министров сменил в школах предмет с "Защита Отечества" на "Защита Украины".

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки, передают Українські Новини.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду.

"Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет "Защита Отечества" - одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача - улучшать содержание этого предмета и материально- техническое обеспечение школ", - сказала министр образования и науки Анна Новосад.

Предмет "Защита Украины" обязателен для изучения в 10-11 классах.

Целью предмета является предоставление учащимся знаний и умений для обороны страны, обучение действиям в чрезвычайных ситуациях.

Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно- тренировочных занятий.

Отмечается, что министерство начало изменение подходов к экспертизе и изготовлению новых учебников по обновленному предмету.

Согласно сообщению, полная трансформация продлится несколько лет.