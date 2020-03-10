В штабе ООС уточнили потери за сутки: Два бойца погибли, еще девять - ранены

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Как передает Depo.Донбасс, об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семеро военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела позиций ВСУ еще один военнослужащий получил боевое травмирование.

Как отмечается, всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно- тактической группировки "Восток": три раза рядом с населенным пунктом Пески - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Новоселовки Второй - из миномета калибра 82 мм - 9 мин, а также из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой - из миномета калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также четыре обстрела противник осуществил в районе оперативно-тактической группировки "Север": два раза вблизи Орехово - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 10 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, а также велся обстрел из станкового противотанкового гранатомета; в районе Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку от населенного пункта Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.

Напомним, 10 марта российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении.

Как сообщалось ранее, журналистка Наталья Нагорная в Facebook написала, что возле Песок из противотанковых управляемых ракет обстрелян автомобиль, один погибший, восемь пострадавших.

Depo

https://dn.depo.ua