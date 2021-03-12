В Швейцарии сын Ахметова - Дамир приобрел два дома - роскошную виллу и меньшее здание по соседству

В декабре 2020 года сын Рината Ахметова Дамир Ахметов приобрел дом в пригороде Женевы Весеназ, на берегу Женевского озера. 32-летний мужчина заплатил 60 миллионов франков, или 2 млрд гривен.

Об этом сообщил журналист, бывший нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Известно, что Дамир Ахметов входит в наблюдательный совет "Метинвест".

В своей статье на Kyiv Post Лещенко указывает, что согласно записям в государственной земельной книге, дом расположен по адресу Chemin de Botterel 5, 1222 Vésenaz, Швейцария. Это частная улица. Здесь Дамир Ахметов купил два дома - роскошную виллу и дом поменьше по соседству, а также участок площадью 7600 квадратных метров. Продавцом роскошного был Мансур Акрам Одже, французский бизнесмен, родившийся в Саудовской Аравии. Он является совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One и входит в список 100 самых влиятельных арабов мира.