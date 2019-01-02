В Швейцарии задержан украинский бизнесмен по подозрению в похищении экс-мера Херсона

В Швейцарии правоохранители задержали украинского бизнесмена Дениса Пащенко по подозрению в похищении экс-мэра Херсона Владимира Сальдо в Доминикане.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Указано, что украинской полицией проводится расследование по факту похищения и насильственного удерживания Сальдо в Доминиканской республике. Выяснилось, что он прибыл туда 20 июня 2016 года по приглашению своего друга, бизнесмена Пащенко. Предлогом для встречи было проведение переговоров с потенциальными партнерами по бизнесу.

На следующий день в одном из домов в городе Пунта-Кана в Доминикане с применением физического насилия Сальдо был лишен свободы. В результате указанных действий Пащенко завладел имуществом потерпевшего, в частности, его мобильным телефоном iPhone 6.

С него Пащенко направлял помощнице экс-мэра сообщения, содержащие текстовую, фото- и видеоинформацию о лишении его свободы, физическом издевательстве над ним, высказывал угрозы убийства последнего в случае непередачи имущества на сумму 2 млн долларов США.

В итоге близкие Сальдо согласились передать имущество на указанную сумму.

В июле 2016 года они перегнали из Херсона в Киев и отдали Пащенко автомобиль Audi А7 2011 года выпуска стоимостью 50 тыс. долларов.

Затем они переписали на похитителя однокомнатную квартиру в Херсоне стоимостью 62 тыс. гривен, а также земельный участок площадью 0,09 га стоимостью 89 тыс. гривен и земельный участок 0,1 га стоимостью 100 тыс. гривен.

В августе 2016 года преступнику был передан автомобиль Volvo XC90 2016 года выпуска стоимостью 50 тыс. долларов.

В общей сложности Пащенко получил 3 380 018 гривен.

1 марта 2017 года ему было заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (требование передачи имущества или права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим и его близкими родственниками (вымогательство), с угрозой убийства, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса.

В розыск Пащенко объявили 6 марта 2017 года, а в международный - 1 ноября 2018 года.

В декабре прошлого года Национальное бюро Интерпола в Швейцарии проинформировало украинскую полицию об аресте Пащенко.

Киев обязан до 3 января текущего года подготовить и направить необходимые материалы по запросу о выдаче (экстрадиции) подозреваемого.