В Сиэтле Amazon откроет "супермаркет будущего" без касс

Компания Amazon.com откроет 23 января полностью автоматизированный супермаркет без касс.

Об этом сообщает Reuters.

"Супермаркет будущего" появится в Сиэтле, США, под вывеской Amazon Go после года работы в тестовом режиме. До этого времени его клиентами были только сотрудники компании.

В магазине не будет ни охранников, ни кассиров: в помещении установлены камеры и датчики, которые следят за тем, что покупатели берут с полок и что кладут обратно. Эти продукты программа распознает и добавляет в корзину покупателя на его аккаунте в соответствующем мобильном приложении.

Расплачиваться клиенты будут банковскими картами, самостоятельно сканируя код товара.