В Симферополе дрон сыграл гимн Украины - журналист

Полиция обнаружила беспилотник, окрашенный в цвета украинского флага, у одного из симферопольских торговых центров, рассказал журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

17 мая в оккупированном Симферополе полиция нашла дрон, с которого звучал гимн Украины. Об этом в своем Facebook написал журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

"В районе Свободы Симферополя напротив ТЦ "НоваЦентр" сотрудниками полиции был сегодня обнаружен беспилотник в цветах украинского флага, с прикрепленной к нему колонкой, из которой играл гимн Украины", - рассказал он.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.