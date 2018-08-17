В Симферополе наряд полиции ссадил российского актера Панина с самолета - СМИ

Российского актера Алексея Панина в ночь на пятницу сняли с рейса в аэропорту Симферополя уже после посадки в самолет. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации СМИ, сотрудникам авиакомпании пришлось вызывать наряд полиции.

Информация о том, что произошло в самолете, В СМИ разнится. Одни отмечают, что Панин "устроил пьяный дебош", другие, что "какое-то чутье подсказало пассажиру, что лететь не нужно, и он попросился выйти".

В сети появилось видео, на котором человека, похожего на Панина, выводят из самолета.

СМИ сообщают, что актер отдыхал на Южном берегу Крыма вместе с дочерью.

Летом 2013 года Алексей Панин, пребывая на гастролях в Крыму, попал в ДТП. Актер ударил и оскорбил на национальной почве другого водителя Эльвиса Сейдалиева. После этого Панин оскорбительно высказывался в адрес крымских татар. Позже актер извинился за свои слова, однако в Меджлисе крымскотатарского народа потребовали арестовать российского актера. Крымская милиция открыла уголовные производства по факту нанесения Паниным легких телесных повреждений, которое затем переквалифицировали в хулиганство, а также - по факту разжигания актером национальной вражды и ненависти.

Служба безопасности Украины в январе 2015 года открыла уголовное производство в отношении российского актера Алексея Панина за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины.