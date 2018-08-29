В Симферополе российские силовики пришли с обыском к активистке Украинского культурного центра

Обыск проводят сотрудники ФСБ РФ по решению подконтрольного Кремлю "Киевского районного суда" Симферополя.

В окуппированном Россией Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели обыск в доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"По информации Крымской правозащитной группы, у активистки Украинского культурного центра в Крыму Ольги Павленко проводится обыск. Обыск начался в 6.46 в Симферополе по месту жительства активистки. Подробности уточняются", - сообщают правозащитники.

Обыск проводят сотрудники ФСБ РФ по решению подконтрольного Кремлю "Киевского районного суда" Симферополя.

В доме вместе с активисткой находится ее супруг.

Правозащитники напомнили, что "в апреле 2018 года активистов Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко вызывал "на беседу" старший помощник прокурора Симферополя Алексей Пучков".

"Сотрудника российской прокуратуры интересовала работа центра и выпуск газеты "Кримський терен". Активистки воспользовались правом не давать показаний против себя и своих близких", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, федеральная служба безопасности РФ 25 августа задержала крымского татарина на административной границе с оккупированным Россией Крымом.