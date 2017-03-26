В Совете Федерации отреагировали на предложение Киева заменить участника Евровидения-2017 от РФ

По словам Клинцевича, Юлия Самойлова заслужила участие в конкурсе и смена представителя станет "предательством"

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия не будет рассматривать предложение Украины о замене российского участника конкурса Евровидение-2017.

"Предложение украинских властей направить на "Евровидение" другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять его - значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это - абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это - в принципе невозможно", - написал он на своей странице в фейсбуке.

По словам Клинцевича, Юлия Самойлова заслужила участие в конкурсе и смена представителя станет "предательством".

"Словом, мы свой выбор сделали и менять его не будем ни при каких обстоятельствах", - подытожил он.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве только в том случае, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством.