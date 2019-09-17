"В списках - криминальные авторитеты". Пристайко заявил, что формула "всех на всех" является нежизнеспособной

Оккупационные власти на Донбассе в списки на обмен "всех на всех" включают уголовников, которые не имеют никакого отношения к военному конфликту на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Формула обмена "всех на всех" не является жизнеспособной, потому что оккупиационные власти пытаются включить в списки криминальных авторитетов. Об этом в эфире телеканала ICTV 16 сентября сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена", а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту", - заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что украинская сторона верит в освобождение всех лишенных свободы украинцев.

"Мы в этом направлении работаем", - отметил глава МИД.

Еще одной проблемой он назвал пропавших без вести.

"Около 400 - 500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста. К сожалению, за пять лет боевики ни разу не допустили Красный Крест, чтобы проверить данные о пропавших без вести", - добавил Пристайко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен между Украиной и РФ состоялся 7 сентября в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, - политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.