В списки на обмен не попал ни один крымский политзаключенный - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Офис президента не проводил консультации относительно освобождения политзаключенных из Крыма в рамках предстоящего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в рамках предстоящего обмена не будет ни одного крымского политзаключенного.

"Офис президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска возможно иных путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма. Сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории временно оккупированного Крыма", - написал Чубаров.

Напомним, обмен пленными между Киевом и ОРДЛО по формуле "всех установленных на всех установленных" должен состояться 29 декабря. Обмен пройдет на контрольном пункте пропуска "Майорск". Украина и "республики" Донбасса передадут друг другу около 200 пленных.

