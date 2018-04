В США обнаженный мужчина застрелил трех человек

Обнаженный мужчина устроил стрельбу возле кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси).

Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

"Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House... Вооруженный человек открыл стрельбу в 03:25 по местному времени (11:25 по Киеву). Посетитель выбил у него оружие", - отмечается в сообщении.

При этом добавляют, что злоумышленник во время стрельбы был обнажен. Он скрылся с места происшествия, правоохранительные органы проводят его поиск.

На данный момент правоохранителей интересует некий 29-летний гражданин Тревис Рейнджелл. Предположительно, он и есть разыскиваемым стрелком.

Waffle House: 6 persons shot, 4 fatally (3 died at the scene, 1 at the hospital). The 2 others are being treated at Vanderbilt. Search continuing for Travis Reinking. pic.twitter.com/ioR7cVq899

- Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 апреля 2018 г.

Investigation on going at the Waffle House. Scene being processed by MNPD experts. This is the rifle used by the gunman. pic.twitter.com/lihhRImHQN

- Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 апреля 2018 г.