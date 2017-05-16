В США скончался актер "Джентльменов удачи" Олег Видов

В США на 74 году жизни скончался известный российский и американский актер Олег Видов. О гибели знаменитости сообщила его супруга Джоан Борстин.

"Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк-Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", - рассказала она.

Отметим, Олег Видов родился 11 июня 1943 года в российском городе Видное. В кино он дебютировал в 1961 году, снявшись в фильме "Друг мой, Колька!". После этого сыграл в более 40 советских фильмах, среди которых "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи".

В сентябре 1985 года Олег Видов выехал в США, где женился на Джоан Борстин и продолжил актерскую карьеру. В США он снимался в фильме "Красная жара" вместе с Арнольдом Шварценеггером, а также в картине "Дикая орхидея".

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