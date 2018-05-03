В США умер исполнитель советских хитов "Лада" и "Трус не играет в хоккей"

Уроженец Харькова, советский певец Вадим Мулерман умер в Нью-Йорке.

До своего 80-летнего юбилея он не дожил несколько месяцев.

По информации коллеги Мулермана Нины Бродской, певец страдал от онкологического заболевания, сообщает агентство ТАСС.

По словам женщины, о месте и дате похорон Вадима Мулермана будет сообщено в ближайшее время.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. Был известен по песням "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Гуцулочка".

Певец был народным артистом РСФСР и заслуженным артистом Украины.

В последние годы Мулерман жил в Нью-Йорке.