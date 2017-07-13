В США умер ключевой фигурант коррупционного скандала в ФИФА

Адвокаты ключевого фигуранта коррупционного скандала в Международной федерации футбола Чака Блейзера Эрик Корнголд и Мэри Маллиган заявили о его смерти на 73 году жизни. Об этом сообщает Associated Press.

У Блейзера был рак прямой кишки, диабет и болезнь коронарных артерий.

В 2013 году мужчина вышел из состава исполкома Международной федерации футбола после того, как появилась информация о финансовых махинациях во время его работы в КОНКАКАФ. В том же году он признался в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, выплатив штраф в размере 1,9 миллиона долларов. Помимо этого Блейзер заявлял, что в ходе выборов стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов члены исполкома ФИФА получали взятки.

Также в июле 2015 года Международная федерация футбола пожизненно отстранила Блейзера от любой связанной с футболом деятельности.

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