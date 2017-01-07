В Стамбуле выпало почти полметра снега: задержаны десятки рейсов

В результате снегопада, который обрушился на Стамбул, высота снежного покрова в городе составила около 40 см.

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что пролив Босфор закрыт для судоходства. Гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий, в том числе цепных с участием нескольких фур.

Местные власти в одном из спортивных залов города собрали бездомных и покормили их горячим обедом. По данным муниципалитета, в зале находится 741 бездомный.

По Стамбулу действует круглосуточная линия службы спасения AKOM WhatsApp.

По состоянию на утро 7 января в Украине остается обесточенным 71 населенный пункт в семи областях.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 7 января, во всех областях Украины ожидаются снегопады, местами - мокрый снег и дожди.

По состоянию на 15:00 пятницы, 6 января, сообщалось, что в 5 областях Украины введены ограничения для движения транспорта из-за непогоды. 4 января движение большегрузных транспортных средств на всех дорогах Закарпатской области и участке автомобильной дороги государственного значения М-06 Киев - Чоп было ограничено в связи со сложными погодными условиями.

4 января сообщалось, что в Киеве с 6 января из-за сильных морозов откроют 30 пунктов обогрева.

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно- коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко поручил центральным и местным органам власти и соответствующим службам организовать круглосуточную работу оперативных штабов в связи с ухудшением погодных условий 4 - 9 января.

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