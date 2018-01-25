В столице Египта началась операция по переносу 11-метровой статуи Рамзеса Второго (Фото)

В Каире началась операция по переносу гигантской статуи Рамзеса Второго, сообщает РИА «Новости». По заявлениям министра по делам древностей Халеда эль Анани, процесс должен занять около часа.

11-метровая статуя возрастом более 3000 лет и весом в 83 тонны, находившаяся в районе комплекса пирамид в Гизе, была погружена на специальные прицепы и надежно зафиксирована для транспортировки на 400 м. Древний памятник перевозят в вертикальном положении, чтобы минимизировать нагрузку на него. Трасса, по которой планировалось везти статую, была предварительно выровнена и укреплена. Перед перевозкой также была проведена симуляция процесса, чтобы убедиться, что дорога сможет выдержать тяжелую статую.

Статуя будет установлена у вестибюля нового Большого египетского музея. Статуя из розового гранита была найдена в Мемфисе и установлена на Вокзальной площади Каира в 1954 году. На плато Гиза статую было решено перевезти в 2006 году, чтобы избежать нанесения ущерба статуе из-за постоянных вибраций от движения поездов. Копия статуи установлена на дороге, ведущей в Каирский аэропорт.