В столице из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты 205 школ

В столице приостановлен учебный процесс в 205 школах полностью и в 28 - поклассово. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

Самое большое количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Шевченковском (закрыто 35 школ) и Соломенском (закрыто 28 школ) районах. Меньше всего школ, где приостановлен учебный процесс, в Днепровском районе - закрыты 3 школы полностью и 7 - поклассово.

По словам Поворозника, всего в городе ученики 79 столичных школ вернулись к учебе. В их числе 73 школы, где образовательный процесс приостанавливался полностью, и 6 школ - поклассово.

"В целом ситуация имеет положительную динамику и, я надеюсь, до конца февраля все учебные заведения столицы возобновят учебный процесс", - заверил чиновник.

Он напомнил, что в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей, члены постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях при отсутствии 20% от общего количества учащихся. Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и поклассово. Относительно закрытия дошкольных учебных заведений решения не было.

В начале прошлой недели в Киеве 119 школ были закрыты из- за гриппа и ОРВИ - это около 30% школ города от общего количества всех типов и форм собственности (в городе не менее 434 школ - в коммунальной собственности и более 40 - в частной). Об этом сообщает УНИАН.