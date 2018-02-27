В столкновениях под Радой пострадали 14 правоохранителей

В столкновениях под Верховной радой Украины пострадали 14 правоохранителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В настоящее время установлено, что в результате событий возле Верховной рады пострадали 14 сотрудников полиции. У пострадавших травмы различной степени тяжести. В частности, предварительно, врачи диагностировали у них перелом ключицы, челюсти, носа и многочисленные гематомы. Медики оказывают помощь пострадавшим, а в случае необходимости стражей порядка доставлять в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции сообщили о 9 задержанных, которые принимали участие в столкновениях.

Фото: столкновения под Радой (kyiv.npu.gov.ua)

Как отмечается, по факту столкновений под Радой следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о 13 пострадавших правоохранителях в ходе столкновений под Радой.