В суд направлено дело против капитана крымского судна "Норд"

Прокуратура АР Крым направила в суд для определения подсудности уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд", который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию. Об этом собщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс- службу прокуратуры АРК.

Как сообщается, капитан судна "Норд" умышленно нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью незаконного рыбного промысла.

Обстоятельства совершения преступлений капитаном судна "Норд" подтверждается собранными в ходе досудебного расследования доказательствами, в частности, выводами экспертизы (инженерно- экологической), показаниями свидетелей и тому подобное.

Стоит отметить, что Апелляционный суд Киева будет определять какой именно суд будет рассматривать дело по существу.

Напомним, прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении капитана судна "Норд".

Как писало РБК-Украина, помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что экипаж задержанного крымского судна "Норд" не привлекли к уголовной ответственности за истечением срока давности.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена Людмилу Денисову получить у Киева разрешение на въезд в Россию для экипажа "Норд", в Москве готовы к их обмену на экипаж судна ЯМК-0041.