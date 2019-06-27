В Сумской области напали на экс-мэра Конотопа и кандидата в народные депутаты Артема Семенихина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс- службу полиции области.

На Семенихина напали, когда он возвращался домой. Полиция квалифицировала произошедшее как "покушение на убийство" и открыла уголовное производство.

"Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении", - написали в пресс-службе полиции.