В супермаркетах України на період локдауна заборонили продавати повсякденні товари

Карантин в Україні офіційно продовжили до 28 лютого 2021 року, але з 8 січня в країні починається жорсткий локдаун він триватиме 16 днів, до 24 числа. Під час січневого локдауна, крім основних заборон, що стосуються роботи ресторанів, кафе і магазинів непродоольчих товарів, обмеження будуть діяти і щодо роботи супермаркетів. Зокрема, з 8 січня навіть в супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку побутову хімію і інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, канцелярське приладдя. Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на прес-службу Американської торгової палати в Україні.

Американська торгова палата звертає увагу на те, що мова йде про закриття спеціалізованих відділів супермаркетів і обмеження доступу покупців до заборонених для реалізації товарів. Там нагадують, що згідно з рішенням уряду, супермаркети будуть змушені закривати окремі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі. На думку членів Палати, таке рішення не тільки є прямим обмеженням прав споживачів в придбанні необхідної продукції, а й призведе до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

"Щоб попередити негативні наслідки, як для субєктів господарювання, так і для споживачів, протягом грудня Палата неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів України з проханням переглянути текст відповідного рішення постанови No1236" Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавируса SARS-CoV-2 ". На сьогодні питання все ще залишається невирішеним. Торгові заклади є цілісною торгової одиницею, до того ж єдиною, здатною задовольнити базові потреби населення в умовах карантину. Обмеження їх асортименту нелогічно, оскільки споживач, перебуваючи в торговому закладі, має рівний доступ до всіх товарів. Як наслідок, варто очікувати додаткових збитків для бізнесу і держави, а також значного невдоволення споживачів ", говориться в повідомленні Палати. Локдаун в Україні з 8 по 24 січня що закриють

На даний момент уряд затвердив ряд заборон, які будуть діяти в період січневого локдауна. На цей період закриють: кафе, ресторани і бари вони зможуть працювати тільки на доставку і на винос; магазини непродовольчих товарів; кінотеатри, фітнес-клуби, спортзали, театри і ТРЦ.

Під час січневого локдауна будуть закриті всі освітні установи школярам продовжать зимові канікули з можливістю проходити навчання дистанційно. Також під заборону потрапили всі масові заходи. На відміну від весняного локдауна, громадський транспорт в січні зупиняти не будуть, але в тролейбуси, трамваї і маршрутки будуть пускати пасажирів тільки за кількістю сидячих місць і виключно в масках.