Вітаємо вас з Днем Конституції України!

28 июня 2020, 12:49
 Общество Источник: Эксперт-центр (Украина)
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Бажаємо вам гідності та захищеності своїх прав, всього того, що дає нам Конституція, щоб відчувати високе звання громадянина України.

Источник: Эксперт-центр (Украина)
 
 
 