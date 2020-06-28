Вітаємо вас з Днем Конституції України!

Бажаємо вам гідності та захищеності своїх прав, всього того, що дає нам Конституція, щоб відчувати високе звання громадянина України.
Бажаємо вам гідності та захищеності своїх прав, всього того, що дає нам Конституція, щоб відчувати високе звання громадянина України.
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