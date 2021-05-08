Вітаємо з Днем пам’яті та примирення, Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Вітаємо вас з Днем пам’яті та примирення, Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У ці славні свята ми згадуємо тих, хто загинув під час Другої світової війни, та висловлюємо вам, дорогі ветерани, велику подяку і шану за Перемогу над нацизмом.

Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни, і трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля Перемоги.

Бажаємо вам міцного здоров`я, щастя і благополуччя, любові і шани, ясного неба та віри у славне майбутнє нашої України!