В Таиланде суд арестовал Настю Рыбку и отправил ее в тюрьму

Провинциальный суд города Паттайя в пятницу предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном "секс-тренинге" обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, в зале суда, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи. На нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик.

"Всем восьми были предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса Таиланда, и была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание суда по этому делу состоится 24 апреля", - сообщил агентству секретарь суда.

"Обвинения предъявлены по статьям 209 - организация преступного сообщества, 210 - сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, и 282 - организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы", - пояснил он.

Секретарь суда также добавил, что, в соответствии с таиландским законодательством, мера пресечения для подследственных будет продлеваться судом каждые 12 дней.

Напомним, Анастасия Вашукевич, которую накануне задержали в Таиланде, пообещала предоставить американским СМИ информацию о связи российских чиновников с сыном президента США Дональдом Трампом младшим и бывшим советником президента Полом Манафортом.

Как сообщал УНН, 27 февраля полиция Таиланда курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) и еще восемь человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга".