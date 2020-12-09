Віталій Кличко: Заповненість ліжок у столичних лікарнях - майже 50 відсотків

Заповненість ліжок у столичних медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, - майже 50 відсотків. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"У столиці збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації та пацієнтів, які перебувають у важкому стані. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2001 хворий на коронавірус, із них 8 дітей. 1201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1419 людей. Під апаратами ШВЛ - 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - майже 50 відсотків", - зазначив Віталій Кличко.

Київська міська державна адміністрація

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