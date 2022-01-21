В Італії режисера Лавренчука відпустили під домашній арешт

В Італії затриманого на вимогу Росії українського режисера Євгена Лавренчука відпустили з-під варти під домашній арешт.

"Євгена відпустили під домашній арешт. Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися - він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку", - йдеться у повідомленні.

Ірина Лавренчук зазначила, що це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори, ЗМІ, учасників ФБ-групи та однодумців.

Також вона попросила не писати нічого Євгенові, оскільки "він має обмеження у зв'язку та спілкуванні, бо ведеться слідство".

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня 2021 року українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора «Першої української школи театру і кіно» Євгена Лавренчука затримали в Італії. Він утримувався в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їхньою заявою, Євген, перебуваючи на території Росії 8 років тому, нібито скоїв кримінальне порушення.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що затримання українського режисера Євгена Лавренчука в Італії свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для переслідувань українців.

Євген Лавренчук народився у 1982 році у Львові, тут навчався у польській школі. Вищу освіту Лавренчук здобував у Москві – у Російському інституті театрального мистецтва ( ГІТІС), який закінчив у 19 років, ставши наймолодшим випускником в історії навчального закладу. Одним з його педагогів був львів'янин Роман Віктюк. Лавренчук став засновником та художнім керівником Школи акторської майстерності та режисури та Міжнародного театрального центру в Москві. Заснував Польський театр у Москві. У 2014 році повернувся в Україну. У 2018 році він виграв конкурс на здобуття посади головного режисера Одеської опери. У 2019 Лавренчук поставив оперу La Traviata, яка здобула премію імені Леся Курбаса. У 2021 році отримав звання заслуженого артиста України.

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