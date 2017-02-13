В Тернопольской области нашли тайник с архивными документами ОУН (фото)

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с архивными документами Организации украинских националистов в Тернопольской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Тайник с раритетными документами ОУН случайно нашли на Тернопольщине сотрудники Службы безопасности Украины в ходе проверки информации о незаконном хранении оружия", - сказано в нем.

Указано, что при осмотре подвала одного из заброшенных зданий в окрестностях Теребовли правоохранители обнаружили тайник с документами, находившимися в металлическом бидоне на полутораметровой глубине.

Документы были завернуты в страницы советских газет, выпущенных в ноябре 1950 года.

Поверхностный осмотр находки позволяет предположить принадлежность документов к архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории области в 40-х годах ХХ века.

С целью реставрации документов, их оценки и изучения сотрудники СБУ передадут находку во Львов, где с ней будут работать специалисты Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщали Українські Новини, уникальные документы УПА пытались продать на "черном рынке".

Напомним, 21 мая 2016 гда закон, которым воины Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии признаны борцами за независимость Украины, вступил в силу.