В Тихом океане обнаружен плавучий мусорный остров, превышающий континентальную площадь США.

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сообщила, что плавающий мусорный остров, в основном состоящий из пластиковых изделий, был обнаружен в Тихом океане, передает УНН.

Американские исследователи заявили, что пластик вызывает мозговые нарушения и нарушения обмена веществ. При сжигании пластиковых бутылок в атмосферу выделяются токсичные органические соединения - диоксины, которые негативно влияют на репродуктивную функцию человека.

В конце 90-х в Тихом океане обнаружили плавучий мусорный остров, состоящий, в основном, из пластиковых изделий. Специалисты-океанологи утверждают, что площадь плавающего мусора в два раза превышает континентальную площадь США.

"Пластиковые отходы в Тихом океане являются причиной гибели более миллиона морских птиц в год, а также более 100 000 особей морских млекопитающих. В желудках мертвых морских птиц находят шприцы, зажигалки и зубные щетки - все эти предметы птицы заглатывают, принимая их за еду ", - рассказала Тимочко.

В Украине пластиковые отходы составляют примерно 40% от общей массы. "В Украине ежегодно используется около 13 млн тонн бытовых отходов, которые вывозятся на свалки под открытым небом. Около 40% отходов - пластиковые бутылки, пакеты, упаковка. Однако, о системном переработку пластиковых отходов на государственном уровне пока не идет по той причине, что население необходимо научить самостоятельно сортировать отходы, а уже потом подключать бизнес структуры, которые будут собирать и переделывать этот сегмент отходов" - рассказала председатель.

Также она добавила, что в Германии есть специальная система штрафов и поощрений. Если человек качественно сортирует свой мусор, его квартплата гораздо меньше. В Японии переработанные отходы служат материалом для расширения территории острова. Мало кто знает, но 5% территории Токио располагается на месте, где совсем недавно было море.

"В Украине нет штрафов и поощрений для людей, которые бы заставили сортировать мусор ", - резюмировала Тимочко.

В Германии среди граждан пользуются спросом автоматы для сбора пластиковой и стеклянной тары, расположенные в торговых точках. На одном из видео, опубликованных в сети Интернет, пользователи рассказывают, как действует эта система и сколько средств можно получить, сдав тару таким образом.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, эксперты Программы ООН по окружающей среде предупредили, что к 2050 году в мировом океане пластиковых отходов будет больше, чем рыбы, если человечество не откажется от него.