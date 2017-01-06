В трех областях Украины ограничивают движение автомобилей

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях принято решение об ограничении движения грузового транспорта из-за резкого ухудшения погодных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом сообщается на сайте Управления безопасности дорожного движения.

В Одесской и Николаевской областях прогнозируются сильные метели с усилением ветра до 15-20 м/с. Также ожидается, что высота снежного покрова будет достигать до 35 сантиметров. Поэтому с восьми часов утра 5 января и до 6 января будет перекрыто движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных автомобилей.

Для проезда будут закрыты следующие трассы:

- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на м.Таганрог), км 55+550 (от границы с Одесской областью) - км 177+531 (до границы с Херсонской областью);

- Т-15-14 подъезд к пгт.Березанка, км 0+000 (примыкание к автодороге М-14) - 4+430 (до перекрестка улиц в пгт.Березанка);

- Т-15-13 Нечаянное - Очаков км 0+000 (примыкание к автодороге М-14) - км 36+900 (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из города Очакова).

Кроме того, в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации также сообщили об ограничении въезда крупногабаритных автомобилей с 6 по 8 января.

"Для грузового транспорта на въезде в Херсон будет организован объезд, который будет перенаправлять грузовики к месту отстоя, чтобы переждать непогоду", - говорится в сообщении ОГА.

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