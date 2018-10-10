В центре Харькова произошла стрельба, один человек ранен

Информацию о стрельбе на улице Клочковской рядом со спортклубом Yod телеканалу UA Харьков подтвердил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"Один человек получил ранения, сейчас в четвертой больнице находится. С автомата стреляли, автомат на месте. Выехала следственно-оперативная группа", - сказал по телефону Бех, добавив, что это предварительная информация.

Откуда стреляли, сколько было нападавших, полиция выясняет. Введен оперативный план "Сирена".

Как сообщают Факты, раненый - гендиректор юридической компании Легион Владислав Безрук.