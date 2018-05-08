В центре Киева 9 мая перекроют семь улиц (Список)

В связи с проведением массовых мероприятий в среду, 9 мая, начиная с 3:00, будет перекрыто семь улиц в центре столицы и одну площадь.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины (МВД) в Facebook.

"Вниманию жителей и гостей столицы. В связи с проведением массовых мероприятий, 9 мая с 3:00 ночи до завершения мероприятий состоится перекрытия движения общественного транспорта", - говорится в сообщении МВД.

Так перекрытие движения на восьми улицах в центре Киева состоится на отдельных участках дороги: ул. Лаврская - вул. Запечерна ул. Лаврская - заезд в музей Локальных конфликтов ул. Лаврская - вул. Старонаводницкая ул. Добровольческих Батальонов - вул. Радиальная ул. Цитадельная - вул. Лейпцигская ул. Цитадельная - вул. Лаврская аллея Героев Крут - вул. Днепровский спуск (Аскольдова могила) ул. Михаила Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика переулок Инженерный - вул. Ивана Мазепы ул. Московская - ул. Михаила Грушевского (г. Арсенальная) ул. Михаила Грушевского - переулок Виноградный (возле магазина "Велика Кишеня") ул. Лаврская - Лаврский переулок Площадь Славы (пандус напротив аллеи).

МВД просит всех участников дорожного движения учитывать эти данные при выборе маршрута.