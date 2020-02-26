В центре Киева найден убитым бизнесмен Леонид Вульф

Предварительная версия гибели киевского бизнесмена, тело которого обнаружили накануне в его квартире в центре столицы - самоубийство.

Об этом сообщила пресс-секретарь Печерского управления Нацполиции Киева Оксана Тищенко.

Она подтвердила информацию, что вчера, 25 февраля, на линию "102" в полицию обратились знакомые погибшего и сообщили, что он длительное время не выходит на связь. В присутствии сотрудников полиции его знакомый, у которого был ключ от квартиры, открыл дверь в жилище, где было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

"Предварительная версия полиции - самоубийство. Тело погибшего и оружие переданы на исследование экспертам", - отметила Тищенко.

В пресс-службе не называют имя погибшего, однако, как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, речь идет о бизнесмене Леониде Вульфе.