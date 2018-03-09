В центре Киева протестующие прорвались к памятнику Шевченко

Участники акции планируют помешать Петру Порошенко возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко

В центре Киева протестующие прорвались внутрь парка Шевченко, полиция не успела вмешаться

Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Участники акции планируют помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Утром парк Шевченко был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия, сообщает Громадське.

По информации телеканала, около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок и вскоре устроили акцию под памятником Шевченко.