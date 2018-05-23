в центре Киева сдулся установленный в финалу Лиги чемпионов мяч

В центре Киева сдулся один из мячей, установленных к финалу Лиги чемпионов, который пройдет в субботу, 26 мая. Соответствующее сообщение и фото были обнародованы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

К футбольному событию огромные надувные мячи установили по всему центру столицы. Однако один из них не дождался старта мероприятия и "загрустил", при этом превратившись в повисший на веревках резиновый блинчик. Это произошло возле Бессарабской площади - конструкция просто повисла на фиксирующих стропах.

"Неизвестно, почему мяч начал сдуваться. Возможно, постарались хулиганы, которым захотелось его проткнуть. Или кто-то неудачно попытался украсть конструкцию под покровом ночи, повредив ее в процессе. А может быть виной всему плохо закрепленная заглушка, через которую постепенно выходил воздух. Как бы там ни было, мяч сдулся. Но болельщиков это не расстроило. Наверняка инсталляцию скоро починят и Киев встретит финал ЛЧ в полной готовности", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Главного управления Национальной полиуии Киева Андрей Крищенко заявил, что основной угрозой во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в столице Украины является террористическая.