В центре Киева сотрудники СБУ провели спецоперацию

В Киеве возле станции метро Золотые ворота сотрудники Службы безопасности провели операцию. Об этом сообщает очевидец, руководитель Офиса эффективного регулирования при Министерстве экономического развития и торговли Алексей Гончарук у себя в Facebook.

"На пересечении улиц Ярославов Вал и Лысенко стрельба. Группа людей в масках и камуфляже обстреливают стоящий белый фургон. Работала СБУ", - написал Гончарук.

Ресурс Dtp.kiev.ua сообщил свою версию происшедшего. "Микроавтобус был припаркован с 10-ти утра. Скорее всего была прослушка. Затем СБУ решили провести спецоперацию. Все обошлось без выстрелов. Предварительно: в бусе было нечто похожее на бронекамеру. Через пол часа после задержания бус увезли в сопровождении спецназа и СБУ", - сказано в сообщении.

В Службе безопасности пока не прокомментировали спецоперацию.