В центре Одессы лошадь упала в обморок от жары

В центре Одессы 5 августа от жары в обморок упала лошадь, которую запрягали в прогулочную карету. Об этом сообщает Пушкинская.net.

"Несчастное животное несколько раз пыталась самостоятельно подняться, однако ей это не удалось", - сообщает издание.

Как утверждается, одесситы едва не избили извозчиков за эксплуатацию животного в 38-градусную жару. Они отогнали извозчиков и поливали лошадь водой и даже сделали ей капельницу.

Через некоторое время животное смогло встать на ноги. К нему приехала хозяйка.

Сообщается, что на месте событий работали сотрудники полиции.

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