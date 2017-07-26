В центре столицы на четыре дня ограничат движение

На период с 27 по 30 июля, в связи с проведением массовых мероприятий, приуроченных к годовщине крещения Киевской Руси, в центре Киева будет ограничено движение всех видов транспорта. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию очередной годовщины крещения Киевской Руси-Украины с 27 до 30 июля 2017 года в центральной части города будет ограничено движение всех видов транспортных средств. Подписано соответствующее распоряжение КГГА No 870", - сказано в сообщении КГГА.

Движение будет ограничено:

27 июля с 11:00 до 16:30 на ул. Трехсвятительской (на отрезке от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (на участке от ул. Михайловской к площади Европейской), Владимирском спуске, Парковой дороге (на участке от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до площади Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 на бульваре Тараса Шевченко (на участке от дома No20 до дома No14), ул. Владимирской (на участке от дома No56 до площади Софийской), Владимирском проезде.

с 29 до 30 июля на ул. Ярославов Вал (на участке от пересечения улиц Ярославов Вал и Владимирской до пересечения улиц Ярославов Вал и Лысенко) будет ограничено движение транспортных средств через проведение культурно- художественной акции по случаю празднования Дня крещения Киевской Руси- Украины на территории Национального заповедника "София Киевская" и музея "Золотые ворота".

Также отмечается, что на время ограничения движения киевская администрация изменит маршруты общественного наземного транспорта, маршруты которых на данный момент проходят по местам, где будет ограничено движение.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, движение транспортных средств на улице Борщаговская в Соломенском районе Киева ограничат с 25 июля по 21 октября 2017 года. Движение транспорта частично ограничат на двух полосах дорожного полотна и тротуаров на участке от дома No 2-б к дому No 8.